إيفا لونغوريا تدعم مريضات سرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد)

لا تقتصر اهتمامات النجمة إيفا لونغوريا على الفن والجمال، فقد أطلقت مؤخراً، حملة خيرية تهدف إلى جمع التبرعات لدعم النساء المصابات بسرطان الثدي، وخدمة أبحاث علاج المرض، بمناسبة حلول شهر أكتوبر، الذي تنشط فيه فعاليات توعوية بالوقاية من سرطان الثدي.

وتعرف إيفا الكثير عن أسرار المحافظة على الجمال، فرغم بلوغها سن الثانية والأربعين فلا تزال تتمتع بإطلالة عشرينية.

وفي حوارها مع مجلة «US Magazine»، كشفت إيفا عن المنتج التجميلي، الذي لا تخرج أبدًا من منزلها من دون وضعه، وهو كريم الوقاية من الشمس لحماية بشرتها.

وقالت إن جميع مستحضرات التجميل التي تستخدمها تحتوي على درجة حماية من الشمس سواء كان المرطب أو كريم الأساس، مؤكدة أنها حريصة للغاية فيما يتعلق بالوقاية من أشعة الشمس.

وأضافت أن روتينها الصباحي في المكياج بسيط جداً، ويعتمد على المرطب والواقي فقط، أما إذا كانت ستتوجه إلى اجتماع فإنها تضع القليل من كريم الأساس والماسكرا وأحمر الخدود.

وقالت إيفا إنها استقت الإلهام من والدتها التي كانت تفضل البساطة الشديدة وعلمتها كيفية العناية ببشرتها، وكيفية وضع الكريم، من الأسفل إلى الأعلى.