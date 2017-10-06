الصيعري يلتقي عدداً من روّاد التواصل الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة الإعلامي سعيد المعمري «سفير أدويا» والدكتورة رسل النعيمي بهدف تعزيز أسس التعاون والتنسيق مع رواد التواصل الاجتماعي بشأن توعية المجتمع بأهمية الترشيد، من خلال الدور الذي تقوم به وسائط التواصل الاجتماعي في التأثير بالمجتمع، حيث يسهم روَّاد التواصل الاجتماعي من أبناء الدولة في نشر السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وحضر اللقاء أحمد صالح النيادي مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدير دائرة الأعمال المساندة بالإنابة، والمهندس عبد الله البادي مدير قسم تخطيط المياه بالإنابة في شركة أبوظبي للتوزيع، رئيس فريق الترشيد للهيئة ومجموعة شركاتها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الهيئة ومجموعة شركاتها في نشر ثقافة الترشيد بين أفراد المجتمع من خلال توعيتهم بأهمية الترشيد ودعم التوجهات الحكومية الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، حيث تهدف الهيئة إلى استثمار القاعدة الشعبية التي يتمتع بها روَّاد التواصل الاجتماعي من أبناء الدولة للتأثير في المجتمع المحلِّي، وحثّ الأفراد على تغيير أنماط الاستهلاك، والعادات المتعلقة به.

وأكد الصيعري حرص الهيئة على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية الخاصة بترشيد استهلاك الماء والكهرباء، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من رسالة الهيئة المجتمعية التي تركز على زيادة الوعيَ بترشيد الاستهلاكِ لكافة القاطنين في إمارة أبوظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، لنشر التوعية وتعزيز ثقافة الترشيد، وبخاصة فيما يتعلق بالاستهلاك الأمثل للماء والكهرباء.