تصبغ شعرها ثلاث مرات يومياً

أبوظبي (الاتحاد)

اعترفت شابة اسكتلندية بأن لديها هوس بتشقير شعرها لدرجة أنها تصبغه ثلاث مرات يوميا، وتنفق أكثر من 50 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع على منتجات التشقير.

وناشدت كيتلين برنامج «Body Fixers» مساعدتها في إصلاح شعرها الذي «يحتضر» بشدة بسبب «إدمانها» تلك العادة، موضحة أنها تضع وصلات شقراء لأن شعرها أصبح خفيفا للغاية ويشبه القش.

ووفق موقع «the sun»، شرحت كيلتين كيف بدأت وضع مواد التبييض الكيميائية على خصل شعرها بنفسها قبل ست سنوات، حتى أصبحت الآن «مهوسة بكونها شقراء»، وكانت لا تتورع عن وضعها كعادة يومية مثل تناول الطعام. وأضافت أنها لا تستطيع تحمل هذا الهوس لمزيد من الوقت، معربة عن خشيتها بأن تصبح صلعاء تماما.

وانبهرت كيتلين باطلالتها الجديدة بعد أن تولى خبير التجميل بالبرنامج تحسين شعرها لخصل بُنية قصيرة ومتدرجة على وجهها بشكل جميل.

إلا أنه أكد أنه كان أحد أصعب التحديات التي واجهته في عمله بهذا المجال، لأن كيتلين قد أحرقت شعرها حرفياً.