تصبغ شعرها ثلاث مرات يومياً

أبوظبي (الاتحاد)
اعترفت شابة اسكتلندية بأن لديها هوس بتشقير شعرها لدرجة أنها تصبغه ثلاث مرات يوميا، وتنفق أكثر من 50 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع على منتجات التشقير.
وناشدت كيتلين برنامج «Body Fixers» مساعدتها في إصلاح شعرها الذي «يحتضر» بشدة بسبب «إدمانها» تلك العادة، موضحة أنها تضع وصلات شقراء لأن شعرها أصبح خفيفا للغاية ويشبه القش.
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وانبهرت كيتلين باطلالتها الجديدة بعد أن تولى خبير التجميل بالبرنامج تحسين شعرها لخصل بُنية قصيرة ومتدرجة على وجهها بشكل جميل.
إلا أنه أكد أنه كان أحد أصعب التحديات التي واجهته في عمله بهذا المجال، لأن كيتلين قد أحرقت شعرها حرفياً.