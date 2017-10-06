الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة وفداً من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة،، لبحث سير الأعمال في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة، تضمنت العمل على توفير بيانات إحصاء متكاملة لإمارة الشارقة، وتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية بين الجهات والدوائر الحكومية المعنية، بما يعزز من مستويات العملية الإحصائية ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة في إمارة الشارقة والدولة وذلك في إطار مشروع «تبادل» الذي أطلقته الدائرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإنشاء قاعدة بيانات إحصاء أساسية تساهم في مسيرة التنمية والتطوير.

واستقبل الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، وفد دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، الذي ترأسه الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وضم كلاً من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخميس بشير مبارك، مدير إدارة الإحصاء في الدائرة.

وأوضح الليم رئيس الهيئة أن العلاقة بين الهيئة ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة علاقة تكامل كونها تطمح إلى تحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها تعزيز دوريهما في دعم وتطوير الأداء المؤسسي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة والمصلحة العامة للجمهور.