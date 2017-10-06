صور «محرجة» لأهداف إنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

نشرت مجموعة من مشاهير هوليوود صوراً «محرجة» لهم أثناء فترات مراهقاتهم على صفحاتهم الخاصة على «تويتر»، مدفوعين بعاطفة إنسانية، فمن المقرر أن تجمع كل صورة يتم نشرها تحت وسمي «#PuberMe»، و«#PuertoRicoRelief» ألف دولار يتم التبرع بها لمصلحة المتضررين من الإعصار الأخير، الذي ضرب الولايات المتحدة، في إطار حملة «One America Appeal»، التي دعا إليها خمسة رؤساء أميركيين سابقين.

وكان مقدم برامج الحوارات ستيفن كولبير أول من أطلق المبادرة، عندما أعلن أنه سيتبرع بالمال الذي أحصته جمعيته الخيرية، ودعا المشاهير إلى نشر صورهم في فترة التصفيفات السخيفة وحبوب الشباب وتقويمات الأسنان.

وبحسب موقع «Digital Spy»، استجاب كثير من المشاهير لدعوته، وأبرزهم جون أوليفر، وجيمي كيميل، وجيمس كوردن، وباتون أوزوالت، وكلارك غريغ، وريس ويذرسبون، ولينا دنهام، وسارة يلفرمان.