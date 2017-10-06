سيف المدفع يبحث خطة عمل الاتحاد العربي للمعارض

الشارقة (الاتحاد)

بحث سيف محمد المدفع رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة مع محمود الجراح الأمين العام للاتحاد سبل تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم العربي ودفعها نحو مزيد من النمو والازدهار.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مركز إكسبو، عدداً من القضايا التي تهم الاتحاد والرامية للنهوض بصناعة المعارض على مستوى المنطقة وتعزيز تنافسيتها العالمية، وجرى الاتفاق على خطة عمل الاتحاد للفترة المقبلة لتعزيز دوره في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال إقامة عدد من المعارض والفعاليات والأنشطة التي تشمل مختلف الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس.

وجاء عقد هذا الاجتماع على هامش زيارة أمين عام الاتحاد دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع الدوري السابع والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي عقد في إمارة الفجيرة أمس الأول.

وعقب الاجتماع اصطحب المدفع الجراح بجولة في أرجاء معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي انطلقت فعاليات دورته الثالثة والأربعين أمس في مركز إكسبو الشارقة، حيث أشاد الأمين العام بحجم المشاركة الدولية في الحدث ومستوى التنظيم وجودة الخدمات التي يقدمها المركز والتي عززت مكانته وسمعته الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.