«نداء» تعرض مجموعة من تطبيقات المدينة الذكية والآمنة

دبي (الاتحاد)

تعرض مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتّصالات الأمنية والمعتمد لدى حكومة دبي، وبالتعاون مع شركة «نوكيا» (Nokia) عدداً من الحلول المبتكرة خلال مشاركتهما في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017». وتعزز هذه الحلول من استخدام التكنولوجيا في دعم مفهوم المدينة الذكية والآمنة والمستدامة، حيث تستخدم شبكة الجيل الرابع الخاصة لأغراض الأمن والسلامة والتي تستخدم تقنيات الجيل الرابع (LTE) والجيل الخامس (5G) للسماح لمختلف الجهات المعنية بتوفير تجربة أفضل للعيش في المدن.

وكجزء من العروض المقدمة في هذا الحدث، تستعرض نداء في منصتها رقم «إيه 1»A1)) في قاعة الشيخ سعيد 3 مختلف الحلول والتطبيقات من خلال استخدام شبكة الجيل الرابع التابعة لنداء والتي توفرها شركة «نوكيا» لتقديم بث حي ومباشر لنقل الفيديو بدرجة عالية الوضوح لمركز التحكم والسيطرة حيث يتيح ذلك إمكانية المراقبة الفورية للأحداث، ويمكن الجهات المعنية بالأمن والسلامة من الاستجابة وتلبية كافة الاحتياجات والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث بشكل أفضل عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء»: «يعتبر أسبوع جيتكس للتقنية المنصة الإقليمية الأبرز والأكثر تخصصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يشكل محطة هامة لعرض أحدث المنتجات وكيفية تعاون الشركاء لتقديم أفضل التجارب للعملاء في مختلف القطاعات.

ومن هنا يأتي تعاوننا مع شركة «نوكيا» في تقديم أحدث التقنيات المتخصصة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمعنية بالأمن والسلامة في إمارة دبي، في الوقت الذي تتحول فيه المدن حول العالم إلى مدن أكثر ذكاءً بفضل البنى التحتية المترابطة وتطور شبكات الاتصالات السريعة.

وأتاح لنا هذا الحدث الفرصة لاستعراض مميزات شبكة مؤسسة نداء في تلبية جميع متطلبات الأنظمة والحلول المصممة للمدينة الذكية والآمنة والمستدامة والتي تتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية وتضمن مواءمة أنظمة وشبكات الاتصالات مع المعايير المتبعة دولياً».

كما ستشغل كل من «نداء» و«نوكيا» الطائرات من دون طيار عبر شبكة الجيل الرابع المخصصة للأمن والسلامة لتسهيل عمليات المراقبة عن بعد والإنقاذ، حيث سيوضح هذا العرض كيف يمكن لهذه المساعدة في رصد الطرق والحركة المرورية بشكل فوري والاستخدامات الأخرى الكثيرة لتقنية الطائرات من دون طيار في حالات الأزمات والكوارث التي تعتمد على وجود شبكة آمنة وذكية. كما سيوضح عرض «شبكة الجيل الرابع المحمولة سريعة التطبيق» إمكانية وسهولة تطبيقها من قبل المسعفين وفرق الإنقاذ .