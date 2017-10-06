الدرهم الإلكتروني يعرض أحدث التقنيات والآليات لحلول الدفع

دبي (الاتحاد)
تعرض وزارة المالية أحدث خدمات ومنتجات الدرهم الإلكتروني بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، ضمن فعاليات معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2017، والتي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، بهدف إثراء تجربة العملاء المستفيدين من خدمات المنظومة وزيادة كفاءة وفعالية استخدامها في معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعين الحكومي والخاص.
وتشمل هذه الخدمات المبتكرة إمكانية التحويل المباشر eDebit التي تتيح إمكانية دفع رسوم الخدمات وسداد ثمن المشتريات عن طريق التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية للعملاء والجهات المزوّدة بالخدمات ومنافذ البيع، إلى جانب خدمة الخصم المباشر eDirect التي تتيح إعادة تعبئة رصيد بطاقات ومحفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية من الحساب المصرفي للمستخدمين، إلى جانب تطبيقات الدرهم الإلكتروني للهواتف المحمولة الذكية والمحفظة الرقمية، والعديد من منتجات وخدمات منظومة الدرهم الإلكتروني الأخرى.
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وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانيّة في وزارة الماليّة: «في إطار سعينا لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني التي هي من آليات العمل المهمة في وزارة المالية، استحدثنا نظام المطابقة الآلية «Auto reconciliation» لتحسين عمليات المحاسبة الرقمية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تبسيط العمليات المالية والحسابية وتحسين مستويات دقتها، وذلك في سياق جهودنا للمساعدة على تحسين إدارة التدفّقات النقديّة، تقليل هدر الموارد المادية والبشرية والوقت وتحسين الاستفادة منها، وذلك تحقيقاً لمتطلبات مبادرات ومشاريع الحكومة الذكية وبغرض الوصول إلى استدامة الاقتصاد الإماراتي كأحد الأهداف التنمويّة على المدى الطويل.
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من جانبها، قالت هناء الرستماني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «تعد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول في إطار منظومة الدرهم الإلكتروني نموذجاً لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، وتؤكّد مشاركة الدرهم الإلكتروني الحالية في معرض جيتكس حرص الشركاء في عمل المنظومة على مواكبة أحدث التطورات في خدمات وحلول الدفع الذكي عبر الأجهزة المحمولة الذكيّة ومنصات التقنية المتصلة به».