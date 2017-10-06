5 طرق تربوية تعزز ثقة الفتاة بنفسها

أبوظبي (الاتحاد)

لا يأتي الشعور بالثقة في النفس والجسد بشكل تلقائي لدى الأطفال، إذ يبدأ غالباً الشعور بانعدام الأمن في سن مبكرة للغاية، لاسيما لدى الفتيات. وفي حين أن الثقافة المنتشرة في وسائل الإعلام تبرز شخصيات شهيرة ناجحة بالغة النحافة، فإن الشخصيات زائدة الوزن سواء في الرسوم المتحركة، أو في البرامج يتم نقلها على أنها غير جذابة، وليس لديها أصدقاء.

وعادة ما ينظر إلى ثقة الفتاة بجسدها على أنها مسؤولية الأم، لأنها هي نفسها امرأة، ومع ذلك، يلعب الأب دوراً مساوياً، إن لم يكن أكثر أهمية، لأن العلاقة القوية بين الأب وابنته لها تأثير إيجابي على احترامها لذاتها وتقبل جسدها عندما تنضج.

وبحسب موقع «independent»، قالت إيمي برانر، مؤسسة ومديرة عيادة «ريكوفر كلينيك»: «إن الرابطة بين الأب والابنة تحدد كيف تنظر الفتاة إلى الرجال، وبالتالي كيف تُقيم علاقاتها معهم لبقية حياتها». وأضافت: «إذا شعرت الفتاة بأنها مقبولة تماماً من قبل والدها وجيدة بما فيه الكفاية كما هي، فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على الطريقة التي تنظر بها إلى نفسها جسدياً».

وتقدم برانر تاليا 5 طرق يمكن للآباء اتباعها لتربية فتيات واثقات ومتقبلات لأجسامهن: