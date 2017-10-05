دعم القيادة حافز للنهوض بمستوى الابتكار في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب منصور الكعبي، وفرج الفرج، الفائزان في التصفيات النهائية لمسابقة «رواد القصر» عن تقديرهما للقيادة الرشيدة على دعم كافة المبادرات التي من شأنها النهوض بمستوى الابتكار، مؤكدين أن دعم القيادة كان ومازال حافزاً للمتابعة في مسيرة التميز والابتكار وصولاً إلى توظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية ودعم اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.

ابتكار «دواك»

وقال منصور الكعبي، صاحب ابتكار «دواك»، إن المشاركة في مسابقة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية تعد حدثاً مهماً في حياتي العملية والمهنية، مؤكداً أن الدورات التدريبية ومعسكرات التأهيل التي نظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع جامعة خليفة كان لها دور كبير في تأهيل الأعمال المتقدمة للمسابقة الدولية، خصوصاً تلك المشاريع والابتكارات المقدمة التي تتميز بطابعها المميز في خدمة البشرية والتي تستكشف التأثير المحتمل للتكنولوجيا على الحياة اليومية للبشر بمختلف نواحي الحياة.

وأضاف الكعبي، أن المشروع الذي تقدم به لمسابقة «رواد القصر» عبارة عن تطبيق على الهاتف المتحرك يحمل اسم «دواك» ومهمته تذكير صاحب التطبيق بمواعيد أخذ الدواء في الوقت المحدد من قبل الجهات الطبية المتخصصة سواء الطبيب المعالج أو المستشفى أو مراكز الخدمة الصحية، أو الصيدلية التي قامت بصرف الدواء.