«دواك» و «أبريل للمكفوفين» يمثلان الدولة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت التصفيات النهائية للمتأهلين في مسابقة رواد القصر العالمية عن فوز كل من منصور الكعبي، صاحب فكرة مشروع تطبيق «دواك» الطبي، وفرج الفرج، صاحب فكرة مشروع «أبريل اي للمكفوفين»، حيث يكون بإمكانهما عرض أفكارهما في قصر باكنجهام الملكي في لندن خلال الدورة المقبلة للمسابقة على المستوى الدولي.

وتعليقاً على ذلك، ثمن حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمبادرة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية، مؤكداً على توجيهات سموه الواضحة للتعاون مع برنامج «رواد القصر» التي يرعاها الأمير أندرو دوق يورك في المملكة المتحدة، منوهاً بأن المبادرة العالمية اختارت أبوظبي لتكون نقطة انطلاق نحو دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية ولتكون دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطوير مهارات رواد الأعمال.

وكشف النويس عن نية الصندوق توسيع نطاق مسابقة رواد القصر» في نسختها الإماراتية لتكون مبادرة خليجية من خلال استضافة رواد أعمال وابتكارات من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت لتقديم مشاريعهم والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وقال النويس، في تصريحات صحفية على هامش الحفل الختامي لفعاليات مسابقة «رواد القصر - الإمارات» أمس، «إن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتعهد بتقديم التمويل اللازم للمشاريع والابتكارات الفائزة في مسابقة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية بشرط أن تكون تلك المشاريع لها جدوي اقتصادية فعالة»، مؤكداً أن عدد الفائزين بالمسابقة بلغ 12 ابتكاراً ومشروعاً وطنياً مقدماً من رواد أعمال إماراتيين، منوهاً بأن الابتكارات الفائزة استطاعت التواصل مع مختلف فئات المجتمع بجدارة من خلال تقديم ابتكارات خدمية نافعة للجميع.

وأضاف النويس، أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة قام حتى الآن بتمويل 1600 مشروع من مشاريع رواد الأعمال في دولة الإمارات بتكلفة 1.2 مليار درهم، منوهاً في هذا الصدد إلى تعاون ودعم الصندوق مع عدد من الدول العربية الشقيقة ومنها الصندوق المصري للتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى الصندوق سيقوم خلال المرحلة المقبلة بترشيح رائدين من رواد الأعمال المواطنين من المشاريع الفائزة بعضوية مبادرة «رواد القصر» للمشاركة في المسابقة العالمية المقامة في لندن خلال الشهور المقبلة، مؤكداً أن المشاركة في هذه المسابقة ستمكن رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم ودخول الأسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات التي توفرها لهم المسابقة. ورحب النويس، بالشراكة الإستراتيجية مع مكتب صاحب السمو الملكي الأمير أندرو، لتنظيم مسابقة رواد القصر في الإمارات، مشدداً على أهمية اختيار صندوق خليفة كشريك إستراتيجي للمبادرة في منطقة الشرق الأوسط مما يعزز الدور الرائد الذي تنتهجه الدولة في دعم وتطوير المشاريع المبتكرة وريادة الأعمال.

وأكد النويس، أن المسابقة تمثل نقلة نوعية في جهود صندوق خليفة الرامية إلى بث ونشر ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب، مشيداً بالدور المهم الذي قدمه صندوق الوطن في سبيل إنجاح هذه المسابقة العالمية، مشيداً بمستوى الأفكار والمشاريع التي تنافست في هذه المسابقة، ومؤكداً أن مستوى الأفكار المقدمة يبعث على الإعجاب والفخر بأن أبناء الإمارات وصلوا إلى هذه المراحل المتقدمة من النضج الاقتصادي والاستثماري والريادي.