إندونيسي «يطبخ» أفعى أصلة هاجمته

بيكانبارو، إندونيسيا (أ ف ب)

انتهى المطاف بأفعى أصلة عملاقة هاجمت رجلاً وكادت تقتلع ذراعه مطبوخة، بعدما عمد الأشخاص الذين قتلوها إلى قليها. وقد عثر الحارس رورت نابانا أمس الأول، على الأفعى في إقليم بجزيرة سومطرة في مزرعة لأشجار النخيل. وقال قائد الشرطة المحلية سوتارجا لوكالة فرانس برس «يبلغ طول الأفعى 7.8 متر، لقد كانت ضخمة جداً».

وحاول الحارس (37 عاماً)، الذي يحب أحياناً تناول لحم الأفاعي القبض على الأفعى الضخمة، لكنها عضته في ذراعه، حتى تدخل حارس آخر وأنقذه. وقتل القرويون الأفعى في نهاية المطاف قبل تقطيعها وقليها وأكلها.

وتنتشر الأفاعي الأصلة العملاقة في أرخبيل إندونيسيا الواقع في جنوب شرق آسيا.