هجوم «لاس فيغاس».. الأكثر حزناً في تاريخ «تويتر»

نيويورك (رويترز)

قالت أداة لقياس معنويات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إن هجوم لاس فيغاس الذي أسفر عن مقتل 59 شخصاً، وإصابة أكثر من 500 كان أكثر الأيام حزناً في تاريخ موقع التواصل «تويتر». أظهرت الأداة، وتعرف باسم «هيدونوميتر» وتقيس سعادة الملايين من مستخدمي تويتر استناداً إلى تغريداتهم، أن متوسط مستوى السعادة بلغ 5.77 فقط يوم الاثنين الماضي، عندما وقع الهجوم، وهو الأكثر دموية في التاريخ الأميركي الحديث، أثناء حفل لموسيقى الريف الأميركي بمدينة لاس فيغاس.

وكان أدنى مستوى في السابق هو 5.84 وسجل في يوم حادث إطلاق النار الجماعي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، والذي راح ضحيته 49 شخصاً على الأقل كما أسفر عن إصابة أكثر من 50 آخرين العام الماضي. وأشارت الأداة إلى أن ثالث أكثر الأيام حزناً على تويتر كان التاسع من نوفمبر 2016، وهو اليوم التالي لإعلان فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط السعادة يومها 5.87. وكان أسعد الأيام على تويتر هو يوم عيد الميلاد لعام 2008، إذ ارتفع متوسط السعادة إلى 6.36. وتقيس الأداة المعنويات على تويتر منذ عام 2008. والأداة «هيدونوميتر» من ابتكار بيتر أودز وكريس دانفورث، وهما عالم رياضيات وخبير كمبيوتر في مركز الكمبيوتر المتطور التابع لجامعة فيرمونت. وتجمع الأداة الجمل التي تبدأ بكلمة «أشعر» وتقيس مستوى السعادة في النص الذي يليها وتمنح درجة للتدوينات من واحد إلى تسعة.