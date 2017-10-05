جوليا روبرتس: كنت شخصية «أنانية» في شبابي

لوس أنجلوس (د ب أ)

قالت الممثلة الأميركية جوليا روبرتس، إنها كانت شخصية «أنانية» لا تفكر إلا في نفسها في فترة شبابها.

وأشارت جوليا التي سوف تتم عامها الـ50 الشهر المقبل في حوارها مع مجلة هاربر بازار الأميركية، إلى أنها كانت تمثل الأولوية بالنسبة لنفسها، ولكن هذا تغير منذ أن تزوجت المصور دانيال مودير.

وأضافت جوليا «لقد مثلت أول فيلم لي عندما كنت أبلغ من العمر 21 عاما، لم أكن أفكر إلا في نفسي ومستقبلي».

وأوضحت «كل ذلك تغير منذ أن تزوجت وأنجبت أطفالي الثلاثة التؤام هازيل وفين (13 عاما) وهاري (10 أعوام). وقالت جوليا عن زوجها «عندما أفكر فيما جعل حياتي كما هي الآن، ويجعلني أشرق من الداخل، فهو زوجي». وأشارت جوليا إلى أن زوجها هو الشخص الذي يبث فيها الخوف لدى عملهما سويا، حيث إنه الشخص الوحيد الذي تريد إبهاره. وقالت جوليا «هناك إحساس بالراحة ولكن أيضا لا يخلو من الخوف، وهذا مزيج جيد، خوف بسبب أن الشخص الذي أريد إبهاره يقف أمامي».

ويشار إلى أنه من المقرر أن يعرض أحدث أفلام جوليا «وندر» في نوفمبر المقبل.

وأشارت جوليا إلى أنها فخورة بما حققته على مدار الأعوام السابقة. وقالت «هناك أمور جيدة أنجزتها، وسوف أكون سعيدة بإنجاز المزيد لإسعاد أطفالي وزوجي».