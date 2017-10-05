القطط تلتهم مليون طائر يومياً في أستراليا

سيدني (أ ف ب)

تصطاد القطط الشاردة والمنزلية أكثر من مليون طير يوميا في أستراليا، ما يؤدي الى تراجع أعداد أنواع كثيرة، على ما أظهرت دراسة نشرت أمس الأربعاء. ويرى باحثون في جامعة تشارلز داروين، أن القطط الشاردة تلتهم 316 مليون عصفور سنوياً، فيما الهررة المنزلية تقضي على 61 مليونا، على ما أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة «بايولوجيكال كونسرفيشن». وقال جون وينارسكي «الجميع يعرف أن الهررة تقتل الطيور، إلا أن هذه الدراسة تظهر الحجم المذهل لهذه الظاهرة، من المرجح أن يفسر ذلك تراجع أعداد أنواع كثيرة». هذه الأرقام هي تقديرات وضعت استنادا الى حوالي مئة دراسة أجراها خبراء في مناطق مختلفة من أستراليا.

وتسجل النسبة الأعلى في الجزر الأسترالية وفي المناطق القاحلة النائية، حيث يمكن للهررة أن تقضي سنويا على 330 طيراً في الكيلومتر المربع. وتعتبر القطط الشاردة التي تعد بالملايين مسؤولة عن اندثار بعض الثدييات. فقد اختفت عدة أنواع منذ أدخلها المستعمرون الأوروبيون قبل قرنين.

وتقضي القطط على طيور من 338 نوعا مختلفا بما في ذلك 71 نوعا مهددا بالخطر. وقال وينارسكي «اكتشفنا أن الطيور الأكثر عرضة هي تلك المتوسطة الحجم والعصافير التي تقيم أعشاشا وتقتات من الأرض والطيور المتواجدة في الجزر والأحراج والمروج..».

وخصصت السلطات أكثر من 30 مليون دولار أسترالي (23,56 مليون دولار أميركي) لمشاريع تعنى بخفض أضرار القطط الشاردة على الثروة الحيوانية.