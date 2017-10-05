إقليم كاتالونيا يستعد لإعلان الاستقلال الاثنين

مدريد (وكالات)

أعلن رئيس كاتالونيا كارليس بيغديمونت في مقابلة تلفزيونية بثت أمس، أن حكومته تستعد لإعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا مرجحاً أن يتم ذلك بحلول الاثنين المقبل، ما يجعل هذه الدولة الأوروبية على شفا تمزق يهدد أسس ديمقراطيتها الحديثة. وأبلغ بيغديمونت مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه سيتم «إعلان الاستقلال بعد 48 ساعة على إحصاء النتائج الرسمية للاستفتاء» .

وأضاف «على الأرجح أن الأمر سينتهي عندما نجمع الأصوات من الخارج»، موضحاً «بالتالي سيكون في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل» مشدداً بالقول «إبداء الحكومة المركزية في مدريد معارضة سيشكل، خطأ جديداً يضاف إلى قائمة طويلة من الأخطاء».

وكان بيغديمونت أعلن عقب استفتاء الأحد أن «ملايين الأشخاص» قاموا بتعبئة من أجل المشاركة في استفتاء تقرير مصير الإقليم رغم حظره رسمياً.

وجاءت تصريحات بيغديمونت بعد اتهام عاهل إسبانيا الملك فيليبي السادس له أمس الأول بالنيل من مبادئ الديمقراطية وتقسيم مجتمع كاتالونيا بعد احتجاج عشرات الآلاف على حملة عنيفة للشرطة أثناء إجراء الاستفتاء.

وبموجب المادة 155 من الدستور التي لم يتم تفعيلها بعد، يحق للحكومة المركزية أن تجبر إقليماً من أقاليم البلاد على احترام واجباته الدستورية إذا ما انتهكها أو إذا «شكلت خطراً كبيراً على المصلحة العامة للدولة». وبحسب حكومة كاتالونيا، أدلى 2,26 مليون شخص بأصواتهم، أي ما يعادل أكثر بقليل من 42٪ من ناخبي الإقليم.