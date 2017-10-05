تيلرسون: نقدم لترامب خيارين بشأن «النووي» الإيراني

واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، أنه سيقدم للرئيس دونالد ترامب «عدة خيارات» بشأن الاتفاق النووي مع إيران قبيل انقضاء موعد نهائي للشهادة في 15 أكتوبر الحالي، لإطلاع الكونجرس حول ما إذا كانت طهران متلزمة بالاتفاق. وأضاف تيلرسون للصحفيين بوزارة الخارجية «سنقدم توصية للرئيس. سنعطيه خيارين بشأن كيفية المضي قدماً في السياسة المهمة تجاه إيران».

من جانب آخر، أكد الوزير الأميركي أنه «لا ينوي أبداً الاستقالة» من منصبه، وذلك في مؤتمر صحفي عقده إثر تداول معلومات تفيد بخلافات كبيرة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب. وقال تيلرسون من مقر وزارة الخارجية «لم تخطر ببالي أبداً فكرة الرحيل. لقد عينني الرئيس وأنا باقٍ طالما أنه يعتقد أنني يمكن أن أكون مفيداً من أجل تحقيق أهدافه». وفي وقت سابق أمس، ازدادت الضغوط على الوزير الأميركي بعدما ذكر تقرير إعلامي أنه وصف الرئيس ترامب بـ «الأبله» خلال اجتماع بوزارة الدفاع. ونقل تقرير لشبكة «إن بي سي» الإخبارية عن مسؤولين رفيعين عدة في الإدارة الأميركية، أن نائب الرئيس مايك بنس، التقى تيلرسون بعد أيام عدة من اجتماع وزارة الدفاع في يوليو الماضي، وطلب منه أن «يبدي احتراماً لسيد البيت الأبيض».

ولم يتضح إن كان ترامب على علم بالوصف الذي يعتقد أن تيلرسون استخدمه بحقه، ولكن بنس وغيره من المسؤولين الرفيعين أقنعوا وزير الخارجية بعدم الاستقالة. وتضمن التقرير كذلك نفياً رسمياً من أحد مساعدي تيلرسون بأن يكون الأخير وصف الرئيس بـ «الأبله»، وذلك بعد أيام من إعلان ترامب أن محاولات وزير خارجيته التفاوض مع كوريا الشمالية «مضيعة للوقت». ولم يصدر أي رد فوري من الخارجية وموظفي البيت الأبيض على طلبات لفرانس برس للتعليق على التقرير، لكن ترامب نفسه نشر تغريدة عبر تويتر قال فيها «كم من قصص إخبارية كاذبة اليوم. مهما قلت أو فعلت، لن يكتبوا أو يقولوا الحقيقة. الإعلام الكاذب خارج عن السيطرة».

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