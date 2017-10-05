تيلرسون: نقدم لترامب خيارين بشأن «النووي» الإيراني

واشنطن (أ ف ب)
أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، أنه سيقدم للرئيس دونالد ترامب «عدة خيارات» بشأن الاتفاق النووي مع إيران قبيل انقضاء موعد نهائي للشهادة في 15 أكتوبر الحالي، لإطلاع الكونجرس حول ما إذا كانت طهران متلزمة بالاتفاق. وأضاف تيلرسون للصحفيين بوزارة الخارجية «سنقدم توصية للرئيس. سنعطيه خيارين بشأن كيفية المضي قدماً في السياسة المهمة تجاه إيران».
من جانب آخر، أكد الوزير الأميركي أنه «لا ينوي أبداً الاستقالة» من منصبه، وذلك في مؤتمر صحفي عقده إثر تداول معلومات تفيد بخلافات كبيرة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب. وقال تيلرسون من مقر وزارة الخارجية «لم تخطر ببالي أبداً فكرة الرحيل. لقد عينني الرئيس وأنا باقٍ طالما أنه يعتقد أنني يمكن أن أكون مفيداً من أجل تحقيق أهدافه». وفي وقت سابق أمس، ازدادت الضغوط على الوزير الأميركي بعدما ذكر تقرير إعلامي أنه وصف الرئيس ترامب بـ «الأبله» خلال اجتماع بوزارة الدفاع. ونقل تقرير لشبكة «إن بي سي» الإخبارية عن مسؤولين رفيعين عدة في الإدارة الأميركية، أن نائب الرئيس مايك بنس، التقى تيلرسون بعد أيام عدة من اجتماع وزارة الدفاع في يوليو الماضي، وطلب منه أن «يبدي احتراماً لسيد البيت الأبيض».
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