اسطنبول (أ ف ب)

أصدرت محكمة تركية أمس، أحكاماً بالسجن المؤبد على 34 شخصاً أدينوا في قضية محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.

وحكمت محكمة موغلا جنوب غرب البلاد على 34 شخصاً بالسجن المؤبد ضمنهم العميد السابق غوكان شونميزتس الذي يعتبر قائد فريق من الانقلابيين كانت مهمته «القبض على أو قتل» أردوغان، وفقاً لمحطتي «إن تي في» و«سي إن إن-تورك». كما برأت المحكمة عسكرياً سابقاً وفصلت عن المحاكمة ملفات 3 متهمين بينهم الداعية فتح الله جولن الذي اعتبر العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشل. والمحاكمة هي الأبرز في تركيا بعد محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مصرع نحو 250 شخصاً، عدا الانقلابيين.

وليل 15 -16 يوليو الماضي، اقتحمت مجموعة من الجنود فندقاً كان أردوغان يمضي عطلة فيه، برفقة عائلته في منتجع مرمريس جنوب غرب تركيا. وأعلن أردوغان أن الانقلابيين الذين كانت مهمتهم «القتل أو القبض» عليه، وصلوا بعد وقت قصير من مغادرته الفندق، حيث قتل اثنان من رجال الشرطة المكلفين بحماية الرئيس التركي، بإطلاق النار. وتم نقل جلسة المحاكمة أمس، إلى غرفة التجارة والصناعة في موغلا، وهي أكثر اتساعاً من قاعة المحكمة، حيث تم استخدام كلاب مدربة لتفتيش المكان، كما انتشر قناصة على سطوح المباني المجاورة.

من جانب آخر، أخلت السلطات التركية سبيل ألماني عقب اعتقاله على خلفية اتهامات سياسية. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أمس، إنه تم اعتقال المواطن الألماني- التركي في 26 مايو الماضي، مشيرة إلى أن عدد الألمان المعتقلين لأسباب سياسية في تركيا يبلغ حالياً 11 ألمانياً. كما ألقت السلطات الأمنية القبض على 24 شخصاً للاشتباه في انتمائهم لمنظمة «جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» الإرهابية، بحسب تصنيف أنقرة. وشنت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن اسطنبول حملات مداهمات متزامنة مركزها اسطنبول شملت 9 ولايات للقبض على المشتبه بهم، ووقفت 24 شخصاً من أصل 33 يجري البحث عنهم.