منظمات تطلب 554 مليون دولار لإنقاذ أقلية الروهينجا

عواصم (وكالات)
أعلنت المنظمات الإنسانية التي تساعد لاجئي أقلية الروهينجا المسلمين، الفارين إلى بنغلاديش المجاورة، هرباً من أعمال العنف في ميانمار، أمس أنها بحاجة إلى 554 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة للمساعدة في إنقاذ حياة ما يصل إلى 1.2 مليون شخص، الكثير منهم من الأطفال. وأكد خبراء أمميون، أن الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الروهينجا في ميانمار بأوامر من الجيش والأمن النظاميين، وتشمل أعمال اغتصاب وقتل واسعة النطاق، ترقى إلى «الجرائم ضد الإنسانية».
وتقدر أعداد مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش هرباً من العنف والاضطهاد في ميانمار (بورما سابقا) نحو 809 آلاف شخص، منهم أكثر من نصف مليون وصلوا منذ 25 أغسطس الماضي للانضمام إلى 300 ألف من الأقلية المسلمة، الذين كانوا موجودين بالفعل في بنغلاديش. وقال روبرت واتكينس منسق الأمم المتحدة المقيم في بنغلاديش «الروهينجا في كوكس بازار البنجالية الحدودية، يعانون من ضعف شديد.. فالكثيرون منهم تعرضوا لصدمة قاسية ويعيشون في أوضاع صعبة للغاية». وقال إن تدفق اللاجئين مستمر يومياً وإن خطة الوكالات تتضمن احتمال وصول 91 ألفاً آخرين. وأضاف أن «الخطة تستهدف 1.2 مليون شخص، بينهم كل اللاجئين الروهينجا و300 ألف من الجماعات البنغلادشية المضيفة». وتابع «الاستجابة السريعة من المانحين لهذه الخطة، ضرورية للغاية حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية مواصلة أنشطة حيوية لإنقاذ أرواح الروهينجا في بنغلاديش وتوفير الحماية لهم».
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إلى ذلك، قال بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان الأممية بنيويورك بشأن القضاء على التفرقة ضد النساء ولجنة أممية أخرى معنية بحقوق الطفل «نحن قلقون بصورة خاصة على مصير النساء والأطفال المعرضين لانتهاكات خطيرة، تشمل القتل والاغتصاب». واتهمت منظمة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك أمس، جنود ميانمار بتنفيذ عمليات قتل وتعذيب وهجمات حرق عمدا بحق مسلمي الروهينجا في راخين.
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ودعا البيان المشترك إلى تمكين بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان الأممي، من القيام بعملها والتعاون معها حتى تتمكن من إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة.