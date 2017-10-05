محاكمة أردنيتين بتهمة الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي

جمال إبراهيم (عمّان)

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، محاكمة أردنيتين بتهم تتصل بالإرهاب، وأسندت للمتهمة الأولى تهمة محاولة تجنيد أشخاص لحساب التنظيم الإرهابي «داعش»، فيما اتهمت الأخرى بالترويج لأفكار التنظيم.

وطلب محامي المتهمة الأولى موسى العبد اللات من المحكمة، إعلان براءة المتهمة من الترويج للتنظيم الإرهابي لكونها لا تمتلك حساباً على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك»، مشيراً إلى أنها أم لأربعة أطفال أصغرهم ثلاث سنوات.

واستمعت المحكمة إلى شاهد نيابة في قضية المتهمة الثانية المتهمة بمحاولة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي والترويج بعد ورود شكوى بحقها من قبل احد الأشخاص مدعيا استلامه لرسالة على «الواتس أب» من هاتف يعود للمتهمة.

ووجهت نيابة أمن الدولة لها تهمتي محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بتنظيمات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية. ووفق لائحة الاتهام فإن:«المتهمة البالغة من العمر 35 سنة والموقوفة على ذمة القضية منذ كانون الثاني 2017 من المؤيدين للتنظيم الإرهابي والداعين للفكر الضال الذي تحمله عصابة داعش الإرهابية، ولجلب أكبر عدد من الداعمين لهذا الفكر، فقد قامت المتهمة بالاتصال بأحد الأشخاص عن طريق تطبيق «الواتس أب»، وطلبت منه الالتحاق بصفوف التنظيم.