محادثات تونسية أوروبية لدعم جهود الحل السلمي بليبيا

ساسي جبيل (تونس)

تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي بالمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان في مقر الوزارة، حول سبل تطوير العلاقات التونسية الأوروبية وآفاق دعمها.

وأوضح الجهيناوي، وفق الصفحة الرسمية للوزارة، أن هذا اللقاء الذي جمعه مساء أمس الأول يعتبر هو الثالث مع هان في ظرف بضعة أسابيع، خصص للنظر في خطة عمل تونسية أوروبية للفترة 2017- 2020، وكيفية التقدم في تنفيذ هذه الخطة التي تهم التعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والهجرة غير الشرعية وعديد المسائل الأخرى، موضحاً أن خطة العمل التي تمتد على ثلاث سنوات تشمل أيضا التعاون الفني والمساعدات التي تقدمها أوروبا لتونس. وذكر في الصدد، بقرار مجلس أوروبا القاضي بالرفع في المساعدات المخصصة لتونس لتبلغ حجم 300 مليون يورو إلى غاية 2020، مشيراً إلى تعهد البنك الأوروبي للاستثمار في مؤتمر «تونس 2020» بتقديم الدعم لتونس خلال الخمس سنوات القادمة، مبيناً أن 75 بالمائة من حجم المبادلات التجارية (تصدير وتوريد) تمر عبر الاتحاد الأوروبي.

وتطرق الجانبان لبعض الملفات، ومنها الوضع الإقليمي، خاصة في ليبيا وكيفية مساعدة الليبيين لدعم للتوجه للحل السلمي بعد التطورات الأخيرة والتقدم الحاصل في المباحثات بين الأطراف الليبية. وأكد المفوض الأوروبي أهمية التركيز على التعاون الثنائي التونسي الأوروبي والانكباب على تجسيد اتفاقيات الدعم التي تم توقيعها بين الجانبين.