السيسي في ذكرى أكتوبر: نخوض معركة شرسة

القاهرة (وكالات)

ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس كلمة بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار أكتوبر. وقال الرئيس السيسي، إن «مصر تخوض الآن معركة لا تقل في شراستها وضراوتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيمة». وأضاف السيسي مخاطباً الشعب: «علينا أن نكون على قلب رجل واحد لنصون مقدسات الوطن، ونبني للأبناء والأحفاد المستقبل، فالوطن العظيم يستحق الغالي والنفيس». وواصل السيسي: «شعب مصر العظيم.. عازمون على استلهام روح أكتوبر نحو تحقيق المزيد لمواجهة أعداء الحياة والإنسانية ولتحقيق الازدهار والتنمية، ويقيني في قدرة الشعب مطلقة، وحلم مصرنا العزيزة لا يقل عن حلمكم بها، ودائماً وأبداً تحيا مصر.. تحيا مصر».

وكان السيسي ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي

استعرض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية.

من جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية الساعات الماضية في إحباط محاولات للإرهابيين لاستهداف مؤسسات الدولة والأكمنة ودور العبادة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ذكرى حرب 6 أكتوبر، ومن ثم نجحت التحركات الأمنية في تحديد مكان العناصر الإرهابية التي تعتزم القيام بالأعمال التخريبية والتعامل معها وقتلها قبل تنفيذ مخططاتها الإرهابية. وألقت وزارة الداخلية الأسابيع الماضية القبض على عدد من عناصر «حركة حسم» الإرهابية، وأرشدوا عن عدد من العناصر المكلفة بعمليات إرهابية الأيام المقبلة، وبالفعل تم قتل 3 منهم خلال مداهمة بمنطقة المقابر «تحت الإنشاء» في مدينة 15 مايو.

وأوضحت التقارير الأمنية، أن قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين للخارج خاصة لقطر وتركيا، دأبوا على التواصل مع العناصر الشبابية من الجماعة لتكليفهم بالعديد من الأعمال التخريبية التي تستهدف إضعاف الدولة المصرية، وضخ أموال طائلة لهم من الدوحة وإسطنبول. وأشارت التقارير الأمنية، إلى أن القيادات الإرهابية اختارت عناصر شبابية تقطن بالمحافظات القريبة من القاهرة «الفيوم وبنى سويف»، للزحف للعاصمة وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وذلك بعد تلقي هذه العناصر تدريبات على القيام بالأعمال التخريبية.

وأوضحت التقارير الأمنية، أن الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية وما تستخدمه من تقنيات حديثة في ملاحقة الكيانات الإرهابية والعناصر المتطرفة، يسمح لها بالتفوق على هذه العناصر والوصول لأماكنها قبل القيام بالأعمال التخريبية، وتوجيه ضربات استباقية متكررة لهذه العناصر التي دأبت على التخريب والجنوح للعنف وإراقة الدماء والاتجار بالدين، مستغلين الدعم المالي الضخم الذي توفره لهم بعض الدول التي توفر المال والأسلحة والملاذ الآمن للكيانات الإرهابية، إلا أن يقظة أجهزة الأمن المصرية طالما أحبطت جميع هذه المخططات الإرهابية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل 3 من كوادر حركة «حسم الإرهابية» في تبادل لإطلاق الرصاص بمنطقة المقابر «تحت الإنشاء» في مدينة 15 مايو بالقاهرة، وتبين أن الإرهابيين هم «محمد .ع» 21 سنة حاصل على بكالوريوس هندسة ومقيم في إبشواي بمحافظة الفيوم، و«محمود. ب» 29 سنة، يعمل ترزياً، ومقيم بقرية المنشية مركز ناصر بمحافظة بني سويف، ولم يتم تحديد هوية الثالث، وعثر بمكان الحادث على «بندقية آلى، طبنجة عيار 9 مم، كمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات»، وتبين أن الإرهابيين من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية المنتمية لما يسمى حركة «حسم» الإخوانية، والتي اضطلعت بتبني العديد من الحوادث الإرهابية خلال الفترة الأخيرة ومطلوب ضبطهما على ذمة القضية رقم 760/‏‏2017 حصر أمن دولة «تحرك طلائع حركة حسم».