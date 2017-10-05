4 قتلى و39 جريحاً بتفجير انتحاري في مصراتة

طرابلس (وكالات)

قتل أربعة أشخاص وأصيب 39 آخرون بجروح الأربعاء في اعتداء انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي، واستهدف مجمع المحاكم في مصراتة، ثالثة كبريات مدن ليبيا. ووقع الاعتداء في «مجمع المحاكم»، وهو مبنى يقع في وسط مصراتة، ويجمع المؤسسات القضائية في المدينة الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة النافذة التي ساندت حكومة الوفاق الوطني في العملية التي أفضت إلى خروج مدينة سرت الساحلية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في ديسمبر عام 2016.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن الاعتداء تزامن مع وصول موقوفين إرهابيين إلى المجمع، حيث كانوا سيمثلون أمام النيابية العامة. وأكد المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق العميد محمد الغصري في تصريح لوكالة فرانس برس «أن مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص تابعين لتنظيم داعش قاموا صباح الأربعاء بعملية انتحارية، استهدفوا من خلالها مجمع المحاكم في مدينة مصراتة».

وأضاف أن الثلاثة نزلوا من سيارة، فنجح واحد منهم في الدخول إلى المبنى، حيث فجر نفسه، فيما «قتلنا الثاني وأوقفنا الثالث».

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، عبر وكالة أعماق الدعائية التابعة له على تطبيق «تلغرام»، الهجوم: قائلاً: «إن انغماسيين من التنظيم يقتحمون مجمع المحاكم، أحد أبرز معاقل حكومة الوفاق في مدينة مصراتة». وأفاد مستشفى مصراتة المركزي بأن عدد الجرحى بلغ 39.

وقالت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني: «إن قوات الأمن والجهاديين تبادلوا إطلاق النار لمدة 20 دقيقة بعد الانفجار».

وتعدّ فصائل مصراتة، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق طرابلس، الأفضل تسليحاً، إذ إنها تمتلك طائرات من طراز «ميغ» ومروحيات هجومية. ودان المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة، الموجود في البلاد منذ الثلاثاء، الاعتداء على مجمع المحاكم في مصراتة، وقدم تعازيه إلى عائلات الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حسابها على موقع «تويتر» عن سلامة قوله: «إن الاعتداءات على المدنيين، من ضمنهم موظفو المؤسسات القضائية، هي انتهاك لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية».