جامعة سعودية تمنح ولي العهد دكتوراه فخرية

الرياض (أ ف ب)

منحت جامعة الإمام محمد بن سعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شهادة الدكتوراه الفخرية على خلفية أدواره السياسية والاقتصادية المتعددة في المملكة وخارجها. وأعلنت الجامعة، أمس على موقعها، موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على توصية مجلس إدارتها بمنح الأمير محمد بن سلمان «درجة الدكتوراه الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات السعودية الدولية وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشر قيم الاعتدال والوسطية».

وفي مؤتمر صحفي عقد لهذه المناسبة، قال مدير الجامعة الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، إن الأمير الشاب منح الشهادة لدوره في «جمع كلمة العرب والمسلمين وإنشاء اتحادات عسكرية وتحالفات متنوعة ومختلفة». وأكد على «جهود سموه في إعادة الأمل لليمن الشقيق من خلال عاصفة الحزم للقضاء على الحوثيين في اليمن». كما أشاد بخطط الأمير محمد الاقتصادية، وبينها «رؤية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. وجامعة الإمام محمد بن سعود ومقرها الرياض، تأسست عام 1950، وهي تضم كلية للعلوم الشرعية، إلى جانب كليات ومعاهد أخرى بينها اللغات والترجمة، والاقتصاد، والعلوم الإدارية.