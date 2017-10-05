خبراء سعوديون لـ «الاتحاد»: الزيارة تؤكد سعي الرياض إلى تنويع سلة علاقاتها الدولية

عمار يوسف (الرياض)

تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى روسيا والتي تعتبر الأولى من نوعها لملك سعودي إلى موسكو امتداداً لنهج المملكة العربية السعودية في بناء شراكات إستراتيجية مع القوى العظمى في العالم من خلال البحث عن نقاط الاتفاق والمصالح المشتركة وتضييق الاختلاف في وجهات النظر أو تحييده من أجل تعاون متعدد يشمل المجالات كافة، بما يقود إلى خلق علاقات وشراكات أكثر ديناميكية.

وينتظر أن يبحث الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماع القمة الذي يجمعه مع الرئيس بوتين في الكرملين، الشراكة الإستراتيجية، وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمات في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمات اليمنية والقطرية والسورية، وسبل لجم الإرهاب وتجفيف منابع ومصادر تمويله.

وتتمتع كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بثقل سياسي واقتصادي وعسكري على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن اهتمام قيادتي البلدين بمعالجة قضايا الصراع في المنطقة وإطفاء الحروب والأزمات الطاحنة التي دمرت العديد من العربية لاحتواء ظاهرة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين في كل مكان.

ويصف المراقبون وجود الملك سلمان بن عبد العزيز في روسيا بأنه يمثل رسالة جديدة نحو انفتاح السعودية على مصالحها في الخارج، وبناء تحالفات اقتصادية تستطيع أن تنقل علاقة البلدين إلى ما هو أكبر من النفط، حيث يوجد رغبة روسية للاستثمار في المملكة وفق رؤيتها الوطنية الطموحة، وسط التزام سعودي أن تبقى موسكو حليفاً لها في مشروعات مشتركة مع صندوق الاستثمارات الروسي.