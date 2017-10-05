صندوق سعودي روسي لاستثمارات التكنولوجيا بمليار دولار

لندن (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لصندوق ثروة سيادي روسي أمس، إن موسكو والرياض تخططان لتأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في مجال التكنولوجيا. وهذا المشروع المشترك هو الأحدث في سلسلة اتفاقات من المنتظر أن يتم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الأسبوع لروسيا، وهي الأولى التي يقوم بها ملك سعودي.

وتشمل الاتفاقات الأخرى تأسيس صندوق قيمته مليار دولار للاستثمار في مشروعات الطاقة واستثمار سعودي في الطرق الخاضعة لرسوم في روسيا منها طريق جديد يهدف لتخفيف الزحام في موسكو.

وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن البلدين سيدرسان مجالات التعاون بينهما وسيسعيان لاستغلال «التكنولوجيات المميزة» لديهما. وأشار إلى تكنولوجيات تحلية المياه وترشيد استخدام الطاقة في مكيفات الهواء، كما ألقى الضوء على شركة يانديكس أكبر شركة تكنولوجيا روسية متخصصة في الخدمات والمنتجات المتصلة بالإنترنت. وقال: «يانديكس شركة مهمة لنا لأنها موجودة بالفعل في الشرق الأوسط وتركيا ولديها محرك بحث تفوق على جوجل كثيراً في السوق الروسي».

وأضاف أن الصندوق سيبحث أيضاً الاستثمارات ذات الصلة خارج روسيا والسعودية.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل في رؤية سوفت بنك (صندوق فيجن)، وهو صندوق استثمار مباشر يركز على التكنولوجيا تأسس مع سوفت بنك اليابانية ومستثمرين كبار آخرين. في الوقت نفسه، يستثمر صندوق الاستثمار المباشر الروسي في هايبر لوب، التي تعمل على تطوير نظام نقل متقدم.