العراق يعلن الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة طالباني

بغداد (الاتحاد)

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على وفاة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني.

وذكر بيان لمكتب العبادي «أن رئيس مجلس الوزراء يعزي الشعب العراقي بوفاة المغفور له رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني ويعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء». وأصدر العبادي أمرا بإرسال طائرة خاصة إلى ألمانيا لنقل جثمان طالباني.

وكان الرئيس السابق جلال طالباني (84) عاما توفي أمس الأول، في أحد مستشفيات ألمانيا حيث كان يتلقى العلاج هناك».

وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيره أمس «أن جثمان طالباني سيصل إلى السليمانية من ألمانيا يوم الجمعة، لتبدأ مراسم العزاء يوم السبت المقبل، حيث سيوارى الثرى في السليمانية.

وأشار بيره في مؤتمر صحفي إلى رغبة المسؤولين العراقيين بإعادة جثمان طالباني عبر بغداد وتنظيم مراسم استقباله باعتباره رئيساً سابقا لجمهورية العراق.