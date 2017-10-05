روسيا تقتل 62 قيادياً وعنصراً بـ «النصرة» وحالة «الجولاني» حرجة

عواصم (وكالات)

أعلنت روسيا أمس، أن القائد العام لـ «هيئة تحرير الشام» المدعو «أبو محمد الجولاني» في حال حرجة إثر إصابته في غارة روسية أسفرت عن مقتل 12 قيادياً في «الهيئة» ومعهم 50 عنصراً آخرين في سوريا، وأكدت أن سلسلة هجمات شنها تنظيم «داعش» على القوات الحكومية جاءت من منطقة جنوب سوريا، حيث تتمركز مهمة عسكرية أميركية. في حين قتل 50 مدنياً، أغلبهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بقصف لطائرات حربية روسية أثناء عبورهم نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، وتمكنت قوات النظام من طرد «داعش» من آخر مناطق سيطرته في ريف حماة الشرقي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس، أنها شنت الثلاثاء ضربات جوية بعد تلقيها معلومات عن عقد اجتماع لـ«هيئة تحرير الشام، وأبرز مكوناتها جبهة فتح الشام، النصرة سابقاً». وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن طائرتين روسيتين قصفتا الجولاني ورجاله أمس الأول، مشيراً إلى أن زعيم «جفش» أصيب إصابة بالغة.

وأضاف كوناشينكوف «أسفرت الضربة عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح عديدة، وفقد إحدى ذراعيه، وهو في حالة حرجة وفقاً لمعلومات من عدة مصادر مستقلة». وأوضح أن 12 من القيادات الميدانية للنصرة بينهم مساعد مقرب للجولاني وقائد الجهاز الأمني بالجماعة قتلوا ومعهم نحو 50 حارساً في الضربة الجوية نفسها.

وقالت الوزارة، إن الضربة الجوية تأتي في إطار عملية جارية لتدمير المتشددين الذين شنوا هجوماً يوم 18 سبتمبر حاصروا خلاله 29 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية، وجرى تحريرهم في عملية مدعومة بغطاء جوي.