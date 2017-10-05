القوات العراقية تحرر الحويجة وتقتل 196 «داعشياً»

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أكملت القوات العراقية أمس، استعادة بلدة الحويجة جنوب غرب كركوك من سيطرة تنظيم «داعش»، وذلك بعد ساعات من انطلاق الهجوم الأخير، وأكدت خلية الإعلام الحربي مقتل 196 إرهابياً من «داعش»، وتحرير 2400 كيلومتر مربع.

وقال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، إن القوات «أكملت مهامها في عمليات تحرير الحويجة» جنوب غرب كركوك في شمال العراق. وكان يارالله قال قبل ذلك بساعات «شرعت قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقطعات الحشد الشعبي بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض والقرى والمناطق المحيطة بها».

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان، إن القوات المشتركة خلال المرحلة الثالثة حررت 98 قرية، وناحية الرشاد ومطار الضباع فيها بالكامل، وسيطرت على طريق تكريت - كركوك. وأضافت أنه تم تفجير 13 عجلة مفخخة، وتدمير 11 عجلة حمل أحادية، و30 موضعاً دفاعياً للتنظيم، إضافة إلى تدمير 5 مستودعات للأسلحة، وقتل 196 إرهابياً من التنظيم، مؤكدة تحرير 2400 كيلومتر مربع.

ونفذ الهجوم على الحويجة القوات الحكومية، المدعومة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ميليشيات «الحشد الشعبي» التي تتلقى التدريب والسلاح من إيران. وكان العراق بدأ هجوماً في 21 سبتمبر، لطرد التنظيم المتشدد من الحويجة والمناطق المحيطة بها، حيث تقدر الأمم المتحدة أن نحو 78 ألف شخص، ربما يكونون محاصرين بها.