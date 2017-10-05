بنوك في الإمارات توقف انكشافها على قطر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تتجه بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف انكشافها على قطر وبيع مديونياتها على البنوك والمؤسسات القطرية، خاصة مع استمرار ضبابية الأوضاع الاقتصادية والمالية للدوحة.

وفي هذا الإطار أكد خبراء ماليون واقتصاديون أن البنوك عادة تتجه لبيع القروض المصرفية ذات المخاطر العالية، حتى لا تكون مجبرة على أخذ مخصصات لها في وقت لاحق. وأوضحوا أن ارتفاع المخاطر والضبابية التي تخيم على مستقبل الاقتصاد القطري وانخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري والكثير من البنوك والشركات القطرية، يعتبر سببا كافيا لمحاولة البنوك سواء الإماراتية والخليجية أو الأجنبية، وغيرها لتقليص انكشافها على السوق القطرية.

وبين الخبراء أن عدم وضوح الرؤية بما يخص التطورات السياسية وتوقعات استمرار الأزمة القطرية لمدة زمنية طويلة، يقلص جاذبية السوق القطرية للبنوك بشكل عام والمستثمرين عامة، بل ويدفع البنوك للخروج من السوق القطرية، عبر بيع ليس فقط القروض وإنما العقود وقاعدة العملاء والخروج بشكل نهائي من هناك.

وقالت وكالة «رويترز» أمس الأول إن بنوكا في دولة الإمارات العربية المتحدة تجري محادثات مع مصارف دولية لبيع قروضها لقطر مع استمرار تعنت الدوحة ومراوغتها للمطالب المشروعة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب.