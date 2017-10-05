الأحواض الجافة العالمية تنفذ مشروعين جديدين لسفينة «أوكا ميزو»

دبي (وام)

وقعت شركة الأحواض الجافة العالمية اتفاقية لتنفيذ مشروعين جديدين مع شركة «بلو ووتر» لخدمات الطاقة والمستخدم النهائي شركة «هوريكان إينيرجي».

وستباشر المنشأة، بناء على سجلها العالمي الممتاز لعمليات تحويل بلغ عددها 32 عملية وبناء ستة أبراج، العمل على مشروع إصلاح وتطوير سفينة التخزين والتفريغ والإنتاج العائمة «أوكا ميزو» التي سيتم إرسالها إلى منطقة لانكستر فيلد غرب شيتلاندس حين الانتهاء منها.

وستصنع شركة الأحواض الجافة العالمية البرج العائم لـ «أوكا ميزو» والذي يزن أكثر من ألف طن، وذلك لمساعدة السفينة لترسو على الرصيف المخصص لها.

وقال محمد ريزال المدير التنفيذي للعمليات في الأحواض الجافة العالمية إن خبرتهم وتفانيهم لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة والصحة والبيئة والجودة سيعزز من أداء الوحدة العائمة للتخزين والإنتاج والتفريغ مما سيطور من كفاءتها التشغيلية..لافتاً أن هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها الأحواض مع شركة «بلو ووتر» لخدمات الطاقة.

وأعرب عن تطلعهم لبناء شراكات تعاونية قوية في المستقبل مبرهنين نهجهم التطويري المستمر وما يرافقه من حلول متكاملة في الأحواض الجافة العالمية. من جهته أكد هوغو هيريما الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بلو ووتر» أن اختيارهم للأحواض الجافة العالمية جاء بناء على سجلها المتميز من الإنجازات إلى جانب نوعية مرافقها وتنظيمها المقنع للمشروع.