«اقتصادية عجمان» تطلق 13 خدمة إلكترونية

عجمان (الاتحاد)

أكدت «دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان» عزمها على إطلاق 13 خدمة إلكترونية جديدة خلال معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمقرر انعقاده بين 8 و12 أكتوبر الجاري في «مركز دبي التجاري العالمي».

وتندرج الخدمات المستحدثة في إطار الباقة الثانية من مشروع توفير 50 خدمة إلكترونية وذكية جديدة بحلول نهاية الربع الأول من العام 2018، تماشياً مع التزام الدائرة بدفع عجلة التحول إلى نموذج الحكومة الذكية الذي يضمن تقديم خدمات مبتكرة من شأنها إسعاد المتعاملين تماشياً مع «رؤية عجمان 2021». وأتمت الدائرة كافة الاستعدادات للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» المقامة تحت شعار «إعادة تخيّل الواقع: اكتشف، تحوّل، وابتكر».وسيحظى زوار الحدث الرائد بفرصة الاطلاع على محفظة الخدمات الجديدة المنضوية تحت مظلة «إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية» و»إدارة الرقابة وحماية المستهلك»، وعلى رأسها خدمات رخصة وكيل خدمات، والتي تتضمن خدمات الإصدار والتصديق والتجديد.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام «دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان»: «تأتي مشاركتنا في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» انطلاقاً من حرصنا على دعم التوجه الوطني نحو تطبيق نموذج الحكومة الذكية في الإمارات، من أجل جعل الخدمات الحكومية أسهل وأسرع وأبسط لإسعاد المتعاملين».