«نقل أبوظبي» تطلق مبادرة ذكية

أبوظبي ( الاتحاد)

تعرض دائرة النقل في إمارة أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث مبادراتها الذكية ومشروعاتها المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بجودة البنية التحتية بقطاع النقل والملاحة. وتشارك الدائرة في هذا الحدث ضمن جناح حكومة أبوظبي الإلكترونية الذي يضم عدداً كبيراً من الجهات الحكومية الأخرى تحت تنظيم وإشراف مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.

وأوضحت دائرة النقل أنها ستعرض في هذا الحدث، مبادرة ذكية هي الأولى من نوعها إقليمياً، توفر من خلالها أسلوباً جديداً من إدارة ومراقبة الحركة المرورية في إمارة أبوظبي وحلولاً تقنية متكاملة وتفاعلية تصب في خدمة المجتمع.

وقالت إن هذه المبادرة تُعد واحدة من عدة مشروعات أخرى تستعرضها في المعرض، وتسعى من خلالها إلى تدعيم منظومة النقل والملاحة في إمارة أبوظبي وتقديم خدمات بأساليب تفاعلية مبتكرة.

وأشارت دائرة النقل إلى أن مشاركتها في المعرض تأتي ضمن سعيها المتواصل للتعرف على أحدث الحلول التقنية المتكاملة والتطبيقات الذكية المستخدمة في قطاع النقل والمواصلات، وإطلاع أفراد المجتمع والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص عن قرب على مبادراتها الذكية والفرص المتوفرة ومشروعاتها المتطورة، والتواصل المباشر معهم لتعريفهم بالخدمات والمبادرات الذكية التي تجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة ويسراً، وذلك بما يدعم الجهود الهادفة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة الرامية إلى ترسيخ أسس الإبداع والابتكار في إمارة أبوظبي، من خلال اعتماد أفضل الممارسات في مجال التحول الذكي وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع.

وأكدت دائرة النقل أنها تتطلع من خلال مشاركتها في جيتكس إلى الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في دعم منظومة النقل المحلية وتعزيز إدارة الحركة المرورية في شوارع وطرق الإمارة، من خلال تبني الحلول الذكية والأنظمة التقنية التي تخدم قطاع النقل البري والبحري والجوي.