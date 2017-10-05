«إقامة دبي» تستعد لإطلاق مشروع ذكي جديد

دبي (الاتحاد)

ضمن استعدادات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للمشاركة في معرض جيتكس 2017، كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي، عن إطلاق مشروع جديد يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وجاء ذلك نتاجاً لجهود الإمارات التي تواصل نهجها في تهيئة البيئة الملائمة التي تكفل للمؤسسات في القطاعي الحكومي والخاص فرص النمو والازدهار، بترجمة الأفكار الإبداعية إلى حلول مبتكرة وعصرية تواكب التقدم الحضاري لاستشراف المستقبل.

وأوضح اللواء محمد المري، أن المشروع الجديد فريد من نوعه الذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع والخدمات التي ستعرضها الإدارة في معرض جيتكس2017، ويهدف إلى إنجاز إجراءات السفر بطريقة حديثة ذكية ومبتكرة، تسهم في تمكين الإدارة من حفظ معلومات المسافر بكامل سرية وأمان، وبناء قاعدة بيانات مثالية، الذي سيسهم بدوره في رفع وتعزيز مستوى إسعاد المتعاملين.

من جانبه، قال الرائد خالد بن مدية الفلاسي نائب مساعد المدير العام لشؤون الخدمات الذكية ورئيس فريق مسرعات المستقبل لإقامة دبي: «إقامة دبي ستطلق على هامش مشاركتها عدة مشاريع ذكية، منها مشروعها الجديد الأول على المستوى العالمي، الذي جاء ضمن إطار مبادرة «مسرعات دبي المستقبل» بشأن تقدیم الخدمات بأحدث التقنیات المتطورة وذات جودة عالیة، موضحاً أن الإدارة تهدف إلى الإسهام في تطوير نظام يعمل على تقليص الفترة الزمنية لمرور المسافرين.