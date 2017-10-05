«الياه سات» تدعم الابتكار بين الطلاب

أبوظبي (الاتحاد)

ترعى الياه سات، الشركة المشغلة للأقمار الصناعية في الإمارات، مسابقة «مختبر الطالب» لعام 2017، في إطار جهودها الدائمة لدعم نجاح قادة الغد.

وتقام المسابقة خلال أسبوع جيتكس للتقنية بهدف تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب في مجالات تقنية الاتصالات والهندسة والعلوم والحوسبة. وتتيح المسابقة الفرصة للطلاب والخريجين لتقديم حلول في البرمجيات، والألعاب، والتطبيقات والمنتجات التقنية المتنوعة التي نستخدمها يوميًا. وتهدف الياه سات، من خلال رعايتها لهذا الحدث، إلى تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم في مجالات الرياضيات والعلوم والتقنية والهندسة لإحداث تأثير إيجابي على حياتهم المهنية وعلى المجتمع عمومًا.

واستقبلت اللجنة المنظمة للمسابقة هذا العام العشرات من المشاركات عالية المستوى من شتى أنحاء العالم، ويشمل ذلك الإمارات وأميركا وألمانيا والهند. واختارت لجنة التحكيم التي تضم كبار قادة قطاع التقنية ومسؤولي الجمعيات والشركاء، 24 مشروعًا للانتقال إلى المرحلة النهائية للمسابقة من أصل 65 مشروعًا مقدمًا.

وسيتاح لأصحاب تلك المشاريع المختارة فرصة فريدة لتقديم مشاريعهم أمام قادة التقنية والمتخصصين ضمن منصة «مختبر الطالب» خلال أسبوع جيتكس للتقنية. وتشارك الياه سات في لجنة التحكيم التي تدرس المشاريع المختارة للمرحلة النهائية، وسيعلن عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز في 12 أكتوبر في الساعة 15:00. وإضافة إلى الجائزة النقدية 50 ألف درهم سيتلقى الفائز الأول بالمسابقة للعام 2017 دعوة من الياه سات لحضور إطلاق قمرها الصناعي الثالث، الياه 3، في منطقة كوروا، في غويانا الفرنسية. ويحصل الفائزان بالمرتبة الثانية والثالثة على جائزتين بقيمة 40 ألف درهم، و30 ألف درهم على التوالي.