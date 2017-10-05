«المالية» تطلق خدمة إلكترونية

دبي (الاتحاد)

تشارك وزارة المالية في منصة الجهات الحكومية الاتحادية بفعاليات الدورة الـ 37 لأسبوع جيتكس التقني 2017.

وتأتي المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لنشر التوعية العامة بالخدمات الإلكترونية والذكية لتحقيق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، والتعرف إلى آراء المتعاملين لتطوير خدماتها، بما يلبي تطلعاتهم، والاطلاع على أفضل ممارسات التحول الرقمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وستشهد مشاركة الوزارة ضمن أسبوع جيتكس التقني إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، إلى جانب استعراض الخدمات الإلكترونية والذكية ضمن منصة الحكومة الاتحادية.

وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة على أهمية مشاركة الوزارة في أسبوع جيتكس التقني، والذي يعتبر الأبرز في المنطقة في مجال تقنيات التحول الرقمي وأمن المعلومات، ومنصة هامة للتواصل مع جمهور المتعاملين، ومعرفة احتياجاتهم وآرائهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة، لتوفير الدعم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.