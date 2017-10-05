افتتاح 3 مدارس للمواطنين ومِنح وحسومات للطلبة العام المقبل

دينا جوني (دبي)

كشفت كلثم البلوشي المدير التنفيذي لتطوير التعليم ورئيسة قطاع الاستثمار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عن اعتماد الهيئة معايير ثلاثة للموافقة على أي استثمار جديد في قطاع المدارس الخاصة بدبي ترتكز في مجملها على الجودة، وتطرقت في حوار مع «الاتحاد» إلى ما حققه «فريق تعليم المستقبل» في القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، والمدارس الجديدة التي ستفتح في دبي خلال العام الدراسي المقبل والفئات المستهدفة منها، وأسباب تأخر تطبيق المنهاج الفنلندي في دبي، وكيفية استقطاب المستثمرين لتنفيذ الأفكار التعليمية المستقبلية، وغيرها.

وشرحت البلوشي أن فريق «تعليم المستقبل» نزع صفة «النخبوية» التي كانت السمة العامة للمدارس الخاصة في دبي، بسبب الرسوم المرتفعة نتيجة محدودية المعروض، وبالتالي المعدل العالي للاستفادة من الطاقة الاستيعابية، وأرسى مكانها تنويعاً ملحاً في المدارس الخاصة بدبي. فقد أضيف إلى المشهد العام مدارس غير ربحية وأخرى متوسطة ومنخفضة الرسوم، بالإضافة إلى مدارس الفروع الدولية العريقة أو مدارس «العلامات التجارية»، مشيرة إلى أن هذا التنوع فرض على المستثمر والمشغّل التفتيش على عوامل جذب مختلفة للطلبة وأولياء الأمور للحفاظ على معدّل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وأكدت أنه سيتم تأسيس 3 مدارس جديدة للإماراتيين العام الدراسي المقبل، الأمر الذي سيضاعف من الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تقديم منح ورسوم مخفّضة للطلبة المواطنين. وأشارت إلى أن أولوية تلك المدارس تلبية احتياجات ولي الأمر المواطن، من ناحية التركيز على اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والثقافة الإماراتية، والفصل بين الذكور والإناث بعد المرحلة التأسيسية.

وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية قد قامت برسم ملامح جديدة لقطاع التعليم الخاص في دبي، خرجت فيها عن القوالب الكلاسيكية للتعليم من ناحية شكل المدرسة وطبيعة المنهج الذي تقدّمه والمهارات التي ستزوّد الطلبة بها. وتتبنى «الهيئة» بذلك منظومات جديدة «غير مألوفة»، تواكب التطور السريع الحاصل في التكنولوجيا، وانعكاس ذلك بشكل خاص على قطاع التعليم، وتلبي متطلبات المستقبل القائم على اقتصاد المعرفة، مع استمرار التركيز على الجوانب المتعلقة بسعادة الطلبة وتعزيز الخصال الإيجابية في سلوكهم وأسلوب حياتهم.