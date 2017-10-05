«الذاكرة والخوف» تقطف جائزة «كلباء للمسرحيات القصيرة» السادس

عصام أبو القاسم (كلباء)

فازت مسرحية «الذاكرة والخوف» للإماراتي سعيد الهرش بجائزة أفضل عرض متكامل، وبجائزة أفضل ممثلة، (لبنى حسن) وجائزة أفضل ممثل ( محمد جمعة علي) وجائزتي أفضل «سينوغرافيا» و«إخراج» (سعيد الهرش)، كما فازت بجائزة أفضل ممثلة أيضاً، الفنانة دينا بدر عن دورها في مسرحية (71 درجة) ونهلة حسن عن دورها في مسرحية (سترة من المخملين). كما استحق جائزة أفضل ممثل، أيضاً: أحمد أبو عرادة عن دوره في مسرحية (71 درجة)، وعبد الله الخديم عن دوره في مسرحية (أغنية طائر التم). فيما ذهبت جائزة «الجهد المسرحي المتميز»، التي تمنح لأكثر المشاركين انضباطاً في الورش التدريبية السابقة للمهرجان، إلى الممثل محمد الحنطوبي، وظفرت مسرحية «العميان» للمخرج يوسف القصاب بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. كما كرم المهرجان دائرة الخدمات الاجتماعية فرع كلباء لمناسبة اختيارها كأفضل جهة رعاية للدورة المنقضية.