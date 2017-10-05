35 ألف متطوع من 55 دولة لـ «تحدي الترجمة»

دبي (الاتحاد)

تجاوز عدد المتطوعين في تحدي الترجمة 35 ألف متطوع ومتطوعة من 55 دولة حول العالم منذ الإعلان عنه في 18 سبتمبر الماضي. وبلغت نسبة الراغبين في التطوع لترجمة مواد العلوم والرياضيات 50.6 % من إجمالي عدد المتقدمين، فيما بلغت نسبة المتطوعين للتعليق الصوتي 21.5 % و16.4 للدعم الإعلامي عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أما المونتاج وإعداد الفيديوهات فقد بلغت نسبة المتطوعين فيه 11.5 % من إجمالي عدد المتقدمين.

من ناحية أخرى، بدأت شركة نخيل العقارية في توفير الدعم الكامل للمرحلة الأولى من مشروع «تحدي الترجمة»، الهادف إلى ترجمة نحو 5000 فيديو في العلوم والرياضيات، على مدى عام كامل، لتوفير مادة علمية متميزة للصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر بطريقة احترافية مُبسطة، تراعي القدرات التعليمية للطلبة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل» العقارية: «نؤمن برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بنشر الفكر والعلوم والثقافة ودعم حركة الترجمة، ودعم مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي هو جزء من ممارسة نخيل لدورها التنموي في المجتمع».

وأكد أن التزام شركة نخيل بدعم هذا المشروع جاء لإيمانها العميق بأن المسؤولية المجتمعية هي مسؤولية مشتركة، وأشار إلى أهمية «تحدي الترجمة» ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في التأسيس لبيئة علمية عربية تساعد أجيال المستقبل على التفكير والابتكار والإبداع.