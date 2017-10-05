«كلمة للترجمة» يطلق مبادرات تحفز على القراءة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مشروع كلمة للترجمة بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي منفذاً لبيع وتوزيع الكتب في مبنى «نيشن تاورز» بأبوظبي، وذلك ضمن احتفالاته باليوم العالمي للترجمة الذي يوافق 30 من سبتمبر كل عام، حيث يحظى موظفو الدائرة بنسبة حسم تصل إلى 80% على جميع الإصدارات. كما قام المشروع بتوزيع كتاب على كل موظف من موظفي دائرة الثقافة والسياحة ضمن جهود تشجيع المجتمع على القراءة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع المكتبة الوطنية في دائرة الثقافة والسياحة: «تأتي بادرة افتتاح منفذ لتوزيع الكتب خاص بموظفي دائرة الثقافة والسياحة في مبنى«نيشن تاورز» في إطار حرص مشاريع النشر في قطاع المكتبة الوطنية على خلق حالة من التواصل الاجتماعي مع جمهور القراء بشكل عام وموظفي دائرة الثقافة والسياحة بشكل خاص، بهدف تشجيعهم على القراءة وإثراء ثقافاتهم ومعلوماتهم».