أوروبا.. والطرق الجديدة للهجرة السرية

مايكل برنباوم - بروكسل

بينما تحقق أوروبا مكاسب في معركتها الرامية إلى منع المهاجرين من الوصول إلى شواطئها، تشهد طرق وخطوط عبور أخرى حديثة موجة مرور جديدة، وهو ما يشكل مقياساً لكثافة الطلب على الوصول إلى أراضٍ آمنة، والمخاطر التي تنتظر بعضاً من أكثر الناس عرضة للخطر في العالم.

وقد تراجع تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا في منتصف مايو الماضي، بعد أن أبرمت السلطات الإيطالية صفقة غير معتادة مع ميلشيات ليبية محلية تهدف إلى تقليص عمليات تهريب المهاجرين. ولكنّ طرقاً أخرى بدأت تشهد ازدهاراً، مع زيادة مرور المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا، بينما يجازف كثيرون في الوقت الراهن بالمرور عبر البحر الأسود من تركيا إلى رومانيا.

ولا يبدو أن ارتفاع معدلات الهجرة عبر الطرق الجديدة مرتبط ارتباطاً مباشراً بتراجع الخط الليبي، ولكنه يظهر ميل المهاجرين إلى إيجاد طرق عبور جديدة إلى أوروبا مع إغلاق الطرق السابقة، حسبما يرى مسؤولون ومحللون. وفي هذا السياق، قالت «إليزابيث كوليت»، مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا: «إن التدفقات الجديدة ليست بالضرورة للفئات نفسها من الأشخاص، ولكنها توضح في الأساس أن طرق الهجرة وتدفق المهاجرين تتبدل بصورة مستمرة».

وقد كان التراجع الحاد في أعداد المتدفقين من ليبيا، من أكثر من 22 ألفاً في يونيو إلى قرابة 3 آلاف مهاجر في أغسطس الماضي، بمثابة متنفس كبير لقادة أوروبا القلقين من مزاج الناخبين الحانقين الذين بدؤوا يتمردون ضد استقبال مزيد من المهاجرين. وقد منح الألمان الأسبوع الماضي حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، والمناهض للهجرة، نحو 13 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية. وجاء مثل ذلك أيضاً في الانتخابات المحلية الإيطالية في يونيو الماضي، التي كافأت السياسيين المناهضين للهجرة أيضاً.

ولكن مراكز المرور الخطرة لها تكلفة بشرية كبيرة، إذ يتم احتجاز المهاجرين في ظل رياح الصراع الليبي العاتية، حيث يُجبرون على دخول مراكز احتجاز بصورة قسرية، وقد يقومون بأعمال لا تختلف كثيراً عن السخرة.