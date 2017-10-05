«براتيسيلافا».. تظاهرات ضد الفساد

إيميلي تامكين*

هذا الأسبوع، وللمرة الثالثة، احتشد الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والجامعات في شوارع براتيسيلافا، عاصمة سلوفاكيا، احتجاجاً على الفساد. ومرة أخرى، طالبوا باستقالة وزير الداخلية، روبرت كاليناك، المعروف بعلاقاته مع رجال أعمال مشبوهين، وأحد كبار رجال الشرطة والمدعي العام. ولكنهم حتماً سيصابون بخيبة أمل، فكل هؤلاء ما زالوا في مناصبهم. وهذا الأمر يثير تساؤلًا: بعد موسم من الاحتجاجات المحتدمة وإلقاء الحجارة، فما النتيجة الآن؟ وماذا سيكون في أيدي المتظاهرين ضد الفساد بعد أن تتلاشى احتجاجاتهم؟

قبل أسابيع قليلة من التظاهرة الأخيرة، التقيت اثنين من المحتجين السلوفاكيين في مقهى «أوربان هاوس». الأول اسمه «ديفيد ستراكا»، وهو طالب في الثانوية وأحد المنظمين لاحتجاجات مناهضة الفساد. والثاني يدعى «سام كلاكمان»، وهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة.

وكان الاثنان ضمن مجموعة من الناشطين الحضريين الذين يزعجهم الوضع الراهن ويعادون كثيراً من كبار السن في سلوفاكيا. ولأنهما كانا من الجيل الأول الذي ولد وترعرع في الاتحاد الأوروبي، كانت لدى ستراكا وكلاكمان وأقرانهما حزمة مختلفة من التوقعات من حكومتهم. ولكن في جميع أنحاء وسط وشرق أوروبا، تصطدم هذه التوقعات بالواقع، وأحياناً تكون لها توابع مريرة في النهاية.

وقالوا إن أول احتجاج سلوفاكي بدأ في أبريل، عندما قرر «ستراكا» وصديقته «كارولينا فارسكا» القيام بشيء ما في محاولة لمحاسبة حكومة بلادهما. ولم يتوقعا أن ينضم إليهما الآلاف، أو أن تنتشر أخبار الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي. بيد أن هذا هو ما حدث في النهاية. وبدأت الحكومة السلوفاكية بعد ذلك في الحديث عن أهمية محاربة الفساد. ولكن لم يتنحّ وزير الداخلية «روبرت كاليناك».

وعليه، عاد المراهقون إلى الشوارع من جديد في مطلع شهر يونيو. وأيضاً لم يتنحّ «كاليناك»، ولذا فقد عاد الطلاب للتظاهر، مرة أخرى، ولكنهم هذه المرة جمعوا توقيعات لتقديم عريضة إلى البرلمان.