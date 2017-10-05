تركيا واستفتاء الأكراد

أسلي أدينتاسباس*

شعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالغضب في الأيام القليلة الماضية من أكراد العراق لأنهم أجروا استفتاء على الانفصال. وقال أردوغان مخاطباً جيرانه في الجنوب: «بمجرد أن نفرض عقوباتنا ستجدون أنفسكم في العراء». ومضى يقول: «إذا أغلقنا صمام النفط الخام سينتهي الأمر. وما لم تنقل الشاحنات المواد إلى شمال العراق، فلن يجدوا الطعام أو الكساء. فكيف سترسل إليهم إسرائيل أي شيء؟».

وهذا يبدو مشابهاً للخطاب الذي اعتاده جيلي من الأتراك ومفاده أن الأكراد خونة! وإسرائيل تحاول خلق فوضى في تركيا والشرق الأوسط! والجميع يحاولون اقتطاع أجزاء من تركيا من خلال دعم الأكراد سراً -على رغم أن القوى الكبرى ومنها الولايات المتحدة حاولت جاهدة إثناء زعماء أكراد العراق عن إجراء الاستفتاء. ونحن غاضبون!

ومن الثابت تاريخياً أن الأكراد حُرموا من قيام دولة لهم بموجب اتفاقية سايكس- بيكو التي رسمت حدود المنطقة قبل قرن من الزمن، وهم يقاتلون منذ ذاك الحين على مستويات مختلفة للحصول على اعتراف بهم في إيران وسوريا والعراق وتركيا. وقد أقام الأكراد في إيران دولة مستقلة لفترة قصيرة للغاية في القرن الماضي. وفي العراق، وبعد عقود من حرب العصابات ضد بغداد، يدير الأكراد شؤونهم منذ حرب الخليج عام 1991. وفي سوريا شارك الأكراد مع الدول الغربية في قتال «داعش» في مقابل إدارة الإقليم الخاص بهم. وفي تركيا، حدث عدد من التمردات الكردية من بينها التمرد المسلح لحزب العمال الكردستاني الدائر منذ 33 عاماً.

وغضب أنقرة مما يجري في العراق نابع من توجسها من أن يشجع مثل هذا الاستفتاء أكراد تركيا الذين يمثلون خمس سكان البلاد تقريباً على السعي إلى تطلعات مماثلة. ولكن رد فعل تركيا التلقائي قد يكون منزوعاً من السياق التاريخي الملائم، وربما يفتقر إلى استراتيجية ذكية. وموقف تركيا قائم على فكرة ترى أن المصالح التركية تخسر مقابل مكاسب الأكراد. ويتعين على الزعماء الأتراك تغيير هذه الاستراتيجية. والبداية تكون بتصور تركيا من جديد باعتبارها وطناً لأعراق متعددة، وهي كذلك بالفعل. وبدلاً من التصدي للواقع الكردي في الجوار، على تركيا اعتبار الصعود الإقليمي للأكراد فرصة لتوسع وتعزيز قوتها الاقتصادية ونفوذها الإقليمي.

ويروق لبعض المسؤولين الأتراك وصف استفتاء أكراد العراق بأنه «مشروع إسرائيلي»، هذا على رغم أن الطموحات الكردية تسبق تاريخياً قيام إسرائيل بنحو نصف قرن. صحيح أن أكراد العراق والإسرائيليين متقاربون، وأن الإسرائيليين أيدوا الاستفتاء الكردي، ولكن علاقات الأكراد بإسرائيل ليست أقوى من علاقاتهم بأطراف إقليمية أخرى مثل تركيا أو إيران. وقد عانى أكراد العراق من حملة تطهير عرقي في ظل حكم صدام حسين، ثم تمتعوا بحكم ذاتي منذ حرب الخليج. وبعد سقوط نظام صدام كان من الواضح للغاية أن الأكراد سيجنحون إلى الانفصال في مرحلة ما.