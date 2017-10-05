الاتحاد الأوروبي يطالب لوكسمبورج بتحصيل 250 مليون يورو من «أمازون»

بروكسل (د ب أ)

طالبت المفوضية الأوروبية، أمس، لوكسمبورج بتحصيل نحو 250 مليون يورو (290 مليون دولار) ضرائب متأخرة على عملاق التجزئة الأميركي «أمازون». وخلصت المفوضية إلى أن لوكسمبورج قدمت مميزات ضريبية غير قانونية لأمازون من خلال السماح لها بدفع ضرائب أقل من الشركات الأخرى.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر: «نتيجة لذلك، لم تخضع ثلاثة أرباع أرباح أمازون للضرائب». وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقاً بشأن فرع أمازون في لوكسمبورج» أمازون الاتحاد الأوروبي» عام 2014. وهذه الشركة كانت تدفع مبالغ تخضع لخصومات ضريبية لكيان قانوني آخر يطلق عليه «أمازون أوروبا هولدينج تكنولوجيز» لا يخضع لضرائب الشركات في لوكسمبورج. ونتيجة لذلك، تم تسجيل معظم الأرباح الأوروبية لأمازون في لوكسمبورج، ولكن لم تخضع للضرائب هناك.

وتم تطبيق هذا الهيكل الضريبي في الفترة من مايو 2006 وحتى يونيو 2014. ومنذ ذلك الوقت، لم يكن هيكل عمليات أمازون جزءا من التحقيقات الحالية. وقالت فيستاجر إن على لوكسمبورج استرداد ضرائب متأخرة بالإضافة إلى الفوائد بقيمة 250 مليون يورو. ودافعت كل من أمازون ولوكسمبورج عن نفسهما، وقالا إنهما سوف يدرسان الحكم.وقالت أمازون في بيان: «لم نتلق معاملة خاصة من لوكسمبورج، وإننا قمنا بدفع الضرائب بالتوافق الكامل مع قانون الضرائب لدى لوكسمبورج وقانون الضرائب الدولي». وأضاف البيان: «سوف ندرس قرار المفوضية وخياراتنا القانونية وتشمل التقدم باستئناف على الحكم».

وقالت وزارة مالية لوكسمبورج: «إن قرار المفوضية يتعلق بفترة تعود إلى 2006». وأضافت الوزارة في بيان لها: «مع مرور الوقت، تطورت الأطر القانونية الدولية والأطر الخاصة بلوكسمبورج». وأوضحت الوزارة «بما أن أمازون خضعت للضرائب، فإن لوكسمبورج تعتبر أن الشركة لم تحصل على مساعدات حكومية».