الاتحاد الأوروبي يطالب لوكسمبورج بتحصيل 250 مليون يورو من «أمازون»

بروكسل (د ب أ)
طالبت المفوضية الأوروبية، أمس، لوكسمبورج بتحصيل نحو 250 مليون يورو (290 مليون دولار) ضرائب متأخرة على عملاق التجزئة الأميركي «أمازون». وخلصت المفوضية إلى أن لوكسمبورج قدمت مميزات ضريبية غير قانونية لأمازون من خلال السماح لها بدفع ضرائب أقل من الشركات الأخرى.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر: «نتيجة لذلك، لم تخضع ثلاثة أرباع أرباح أمازون للضرائب». وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقاً بشأن فرع أمازون في لوكسمبورج» أمازون الاتحاد الأوروبي» عام 2014. وهذه الشركة كانت تدفع مبالغ تخضع لخصومات ضريبية لكيان قانوني آخر يطلق عليه «أمازون أوروبا هولدينج تكنولوجيز» لا يخضع لضرائب الشركات في لوكسمبورج. ونتيجة لذلك، تم تسجيل معظم الأرباح الأوروبية لأمازون في لوكسمبورج، ولكن لم تخضع للضرائب هناك.
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وقالت وزارة مالية لوكسمبورج: «إن قرار المفوضية يتعلق بفترة تعود إلى 2006». وأضافت الوزارة في بيان لها: «مع مرور الوقت، تطورت الأطر القانونية الدولية والأطر الخاصة بلوكسمبورج». وأوضحت الوزارة «بما أن أمازون خضعت للضرائب، فإن لوكسمبورج تعتبر أن الشركة لم تحصل على مساعدات حكومية».