«التعاون الاقتصادي» تطالب بإعادة النظر في سياسات السياحة

باريس (أ ف ب)

ينبغي على الحكومات أن تعيد النظر في سياسات السياحة لمراعاة البيئة بدرجة أكبر، فضلاً عن حاجات السكان المحليين في بعض الوجهات التي تعاني من تخمة في الزيارات، بحسب بيان نشرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وعقد «اجتماع رفيع المستوى» يوم الاثنين في باريس جمع وزراء السياحة الإسباني واليوناني والإيطالي والمكسيكي والتركي والجنوب إفريقي والبرازيلي والمغربي، فضلاً عن مسؤولين حكوميين واختصاصيين من 45 بلداً.

واعتبرت المنظمة أن «إعادة هيكلة النموذج السياحي يقضي بتحسين التجربة السياحية، وإدارة التداعيات إدارة أفضل».

ففي بعض الوجهات التي تعاني من تخمة في السياح، مثل البندقية وبرشلونة، «ترتفع الأصوات للتنديد بتداعيات السياحة على السكان المحليين والثقافة والبيئة»، بحسب ما قال أنغيل غوريا الأمين العام للمنظمة. وأكدت المنظمة أنه ينبغي أن «تساهم السياسات السياحية في نمو اقتصادي يتم تشارك عائداته بين كل الفئات المجتمعية، ومن شأن ذلك أن يحسن رفاه المواطنين».

وقال آلان دوبيراس، المسؤول عن وحدة السياحة في المنظمة: «إن السياحة باتت سوقاً اقتصادية، بصفة كاملة، في عدد من البلدان، وتصل مساهمتها إلى 10% في إجمالي الناتج المحلي في فرنسا عند احتساب فرص العمل غير المباشرة التي توفرها».