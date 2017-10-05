اليابان تختبر نظام تسليم الطرود باستخدام «الدرونز»

طوكيو (د ب أ)

ذكر مسؤولون يابانيون أن وزارة البيئة ستختبر نظام «خدمات تسليم الطرود» باستخدام طائرات بدون طيار «الدرونز» في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة في العام المالي 2018، الذي يبدأ في أبريل المقبل، طبقاً لما ذكرته وكالة «جي.جي» برس اليابانية للأنباء أمس.

وتهدف الوزارة إلى تشجيع التحول عن النقل بالشاحنات في المناطق التي يتم فيها تسليم طرود أقل، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وفي المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل في البلاد، لاسيما المناطق الجبلية، غالباً ما تفتقر خدمات تسليم الطرود للكفاءة. فعلى سبيل المثال، ربما يتم استخدام شاحنة لتسليم طرد واحد فقط.

ومن المتوقع أن تكون الطائرات من دون طيار وسيلة بديلة للتسليم، حيث إنها تكون خالية من الانبعاثات، وتتمكن من القيام بانعطافات حادة، طبقاً لما ذكره المسؤولون. وفي استراتيجيتها للنمو الاقتصادي في يونيو الماضي، ذكرت الحكومة أنها تعتزم القيام بخدمات تسليم الطرود باستخدام طائرات من دون طيار، في المناطق الجبلية في عام 2018 والمدن في عشرينيات القرن الحالي.