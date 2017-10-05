استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الليبي

طرابلس، لندن (رويترز)
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق استؤنف أمس، بعد أن أغلقت مجموعة مسلحة الحقل لمدة يومين.
ومع استئناف الإنتاج، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن تحميلات خام الشرارة من ميناء الزاوية، حيث من المقرر أن تحمل ناقلة شحنة حجمها 130 ألف طن، بحسب بيانات شحن ومصدر بقطاع النفط الليبي.
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وأدى استئناف الإنتاج في الشرارة إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط أمس، والتي انخفضت في ظل مخاوف من أن يكون الارتفاع الذي حققته في الآونة الأخيرة مبالغاً فيه. وقالت المؤسسة الوطنية إن الخسائر الناجمة عن الإغلاق تقدر بأكثر من 27 مليون دولار.