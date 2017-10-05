استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الليبي

طرابلس، لندن (رويترز)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق استؤنف أمس، بعد أن أغلقت مجموعة مسلحة الحقل لمدة يومين.

ومع استئناف الإنتاج، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن تحميلات خام الشرارة من ميناء الزاوية، حيث من المقرر أن تحمل ناقلة شحنة حجمها 130 ألف طن، بحسب بيانات شحن ومصدر بقطاع النفط الليبي.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لرويترز، إن الحقل، الذي كان يضخ أكثر من 230 ألف برميل يومياً قبل الإغلاق مباشرة، استأنف العمل في نحو الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش). ولم تفصح المؤسسة الوطنية للنفط عن كيفية حل الخلاف، لكنها وجهت الشكر إلى رئيس القوة المكلفة بحماية حقل الشرارة وآخرين من بينهم شخصيات بارزة في قبائل الطوارق «لمساعدتهم في إعادة تشغيل الحقل».

وأدى استئناف الإنتاج في الشرارة إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط أمس، والتي انخفضت في ظل مخاوف من أن يكون الارتفاع الذي حققته في الآونة الأخيرة مبالغاً فيه. وقالت المؤسسة الوطنية إن الخسائر الناجمة عن الإغلاق تقدر بأكثر من 27 مليون دولار.