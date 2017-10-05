صندوق سعودي جديد يشرف على مؤسسات وبنوك التنمية الحكومية

الرياض (واس، أ ف ب)

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بجمع صناديق التنمية الحكومية في مختلف القطاعات ضمن صندوق تنموي واحد.

وبحسب أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس» أمس، فإن «صندوق التنمية الوطني» الجديد سيضم صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

ويتولى «صندوق التنمية الوطني» الإشراف العام، تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً، على هذه الصناديق. وبين مهماته «مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها».

وأوضح القرار أن «صندوق التنمية الوطني» يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. وتتضمن مهمة الصندوق الجديد مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك الواقعة تحت إشرافه، وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.