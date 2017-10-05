سلطة دبي للخدمات المالية توجه توبيخاً لمسؤول مالي

دبي (الاتحاد)

وبخت سلطة دبي للخدمات المالية برابهاكار كاماث، المسؤول المالي السابق لدى شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، لقيامه بتقديم تقرير مالي غير دقيق لسلطة دبي للخدمات المالية.

وبصفته المسؤول المالي، كان كاماث مسؤولاً عن تقديم تقارير الشركة المالية الشهرية إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وعن امتثالها لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالمتطلبات التحوطية.

وفي يونيو 2015، قدم كاماث تقرير الشركة المالي الشهري عن شهر مايو 2015 لسلطة دبي للخدمات المالية، إلا أن التقرير كان غير صحيح، وذلك لأنه يشير إلى أن الشركة تمتثل للمتطلبات التحوطية التي وضعتها سلطة دبي للخدمات المالية. إلا أن رصيد الحساب الجاري للشركة في الواقع كان أقل بكثير مما جاء في التقرير، وبذلك تكون الشركة قد خرقت المتطلبات التحوطية لسلطة دبي للخدمات المالية.

وقبل أن يقوم كاماث بتقديم التقرير المالي إلى السلطة، قام أحد أعضاء الإدارة العليا للشركة بتقديم معلومات غير دقيقة إلى كاماث حول رصيد الحساب الجاري للشركة، ولكن كاماث لم يتخذ أية خطوات للتحقق من الرصيد وبشكل خاص لم يحصل على البيانات المصرفية للشركة ولم يراجعها. وتعتبر سلطة دبي للخدمات المالية أن كاماث انتهك مبادئ سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بالأفراد المرخصين، حيث فشل في اعتماد الحكم السليم والعناية اللازمة في أداء دوره بصفته المسؤول المالي. وبعد الانتهاء من التحقيق، اعترف كاماث بأن تصرفه كان غير مسؤول ووافق على تسوية المسألة في مرحلة مبكرة. وفي حين أن انتهاكات مبادئ سلطة دبي للخدمات المالية من الأفراد المرخصين قد أدت في الماضي إلى فرض عقوبات مالية، فقد توصلت السلطة إلى أن التوبيخ المعلن عنه هو من أنسب الإجراءات المتبعة، نظرًا إلى ملابسات هذه المسالة. وقد تعاون كاماث بالكامل مع السلطة خلال تحقيقاتها.