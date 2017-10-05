«أبوظبي التجاري» يستكمل تحديث الأنظمة المصرفية الإلكترونية

أبوظبي (الاتحاد)

استكمل بنك أبوظبي التجاري عملية تحديث أنظمته الإلكترونية بنجاح واستئناف خدماته المصرفية كافة التي كانت مؤخراً قد شهدت انقطاعاً مؤقتاً.

وأدت عملية التحديث إلى دمج عدد من الأنظمة المصرفية التي تخدم مجموعات أعمال مختلفة مثل مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى تحديث منصة عمليات الصيرفة الإسلامية، في نظام واحد يوفر لبنك أبوظبي الجاري إمكانيات غير مسبوقة لخدمة عملائه وتلبية متطلباتهم المصرفية بسرعة فائقة وبمنتهى السهولة واليسر من خلال تبسيط ودمج الإجراءات التشغيلية بما يواكب أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجال الصناعة المصرفية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التعقيد الشديد وكثرة التفاصيل، نجح البنك في إنجاز هذه المهمة الشاقة وتدشين النظام الجديد ضمن الوقت المحدد له بعد مايزيد على سنتين من المجهودات المضنية في مجالات البرمجة والاختبار والتدريب.

وقال جيري مولنكرامر، كبير مسؤولي العمليات التشغيلية في بنك أبوظبي التجاري: «تأتي عملية تحديث أنظمتنا الإلكترونية في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق أعلى مستويات رضاء عملائنا والارتقاء بمستويات خدماتنا لتوفير تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال منتجات مالية مبتكرة وخدمات مصرفية متميزة طبقاً لأعلى المعايير الدولية.

ونحن مستمرون في استثمار الجهد والوقت والمال في التقنيات الرقمية الحديثة للارتقاء بمستويات خدماتنا وتخفيض التكلفة وزيادة الربحية».

وأشاد بجهود المصرف المركزي لدولة الإمارات لدعمه المستمر للبنك وتعاونه لإنجاز هذا المشروع الحيوي. وأكد ألكسندر رايف، كبير مسؤولي تقنية المعلومات في بنك أبوظبي التجاري، أن تنفيذ عملية نقل المعلومات والبيانات من النظام القديم إلى المنصة التشغيلية الجديدة للأنظمة المصرفية الأساسية تكللت بالنجاح، لتقديم خدمات أسرع وأكثر أمناً لعملاء البنك.